Traffico Roma del 06-05-2024 ore 13 | 30

(Di lunedì 6 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo pare permangono rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina alla Tuscolana al centro e ancora una menti sul lungotevere tra ponte Mazzini e Ponte Vittorio Emanuele in direzione di Castel Sant’Angelo lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura della strada nelle due direzioni ripercussioni in Viale Regina Elena in viale dell’Università la polizia locale Ci segnala nel frattempo l’aria pittura di via di Torre Maura rimasta chiusa Dalle prime ore del mattino a causa di un grave incidente avvenuto all’altezza di via Delle ghiandaie in direzione di Viale Palmiro Togliatti Giornata difficile quella di giù perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base le ...