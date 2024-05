Traffico Roma del 06-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Luceverdenon trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare permangono ancora una mente in carreggiata interna dal video con la Prenestina sino alla via Appia da qui e rallentamenti con code a tratti Sono al bivio con la Fiumicino in carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dalla caccia fino allo svincolo per via Casale Lumbroso sempre in esterna code a tratti dal bivio con laFiumicino sino alla casa a complicare la situazione un camion in panne poco prima dell’uscita di Ciampino sulla Tiburtina code a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Setteville versoa partire da Tivoli Terme coda sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est situazione analoga sullaFiumicino con le code registrante da Parco de’ Medici ...