Traffico Roma del 06-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità insalatina lentamente sulla tangenziale est e rallentamenti sulla via Appia Nuova altezza Quadraro per un incidenteintenso sul viadotto della Maglianarallentato sull’Aurelia per un cane all’altezza del raccordo In entrambe le direzioni chiusa per lavori viale del Policlinico tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università per lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore al momento è chiusa la metro a proseguono servizio metro B B1 e m c possibili riduzioni di corse per bus tram e termini Centocelle In collaborazione con Luce Verde infomobilità