Traffico Roma del 06-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Luceverdemai trovati dalla redazione sul raccordo anulare incolonnamenti perintenso in carreggiata interna zona Cassia bis e la Salaria in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Laurentina sino alla Tuscolana Ci sono code sul tratto Urbano dellaL’Aquila ora da Portonaccio a la tangenziale est e in tangenziale e code verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense code anche in direzione Stadio Olimpico dalla Salaria fino a Tor di Quinto la polizia locale Ci segnala ancora la chiusura di via di Torre Maura all’altezza via Delle ghiandaie in direzione di Viale Palmiro Togliatti si tratta di un incidente inevitabili le ripercussioni altro incidente alla Serpentara in via Gaspare Pacchiarotti nei pressi di via Lina Cavalieri incidente Code in Viale Caduti della Resistenza nei ...