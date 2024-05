Tg1 e Tg2 vanno in onda con servizi e collegamenti in diretta | il sindacato di destra Unirai boicotta lo sciopero dei giornalisti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Era il giorno dell’annunciato e attesodeiRai per protestare contro “il controllo asfissiante sul lavoroco, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, l’assenza dal piano industriale di un progetto per l’informazione della Rai” e “le carenze di organico in tutte le redazioni”. Per queste ragioni, l’Usigrai, il principale e maggiormente rappresentativodeidella tv pubblica, aveva proclamato 24 ore di astensione dal lavoro dalle 5.30 di lunedì 6 maggio alle 5.30 di martedì 7. Nonostante questo il Tg1 e il Tg2 sono andati inin edizioni quasi complete, ridotte di pochissimi minuti con tanto dichiusi e firmati,incon le sedi estere ...

Nonostante l'annuncio dello sciopero , Tg2 e RaiNews24 in onda regolarmente con servizi in diretta e approfondimenti di costume.Continua a leggere

Perché i giornalisti Rai sono in sciopero : il motivo , cosa è successo Perché i giornalisti Rai sono in sciopero oggi, 6 maggio 2024? L’Usigrai, il maggiore sindacato dei giornalisti Rai, ha indetto 24 ore di sciopero per la giornata di oggi per ...

Il Tg3 è l'unica testata giornalisti ca della Rai, ad aver rispetta to lo sciopero indetto dall'Usigrai per il 6 maggio. Sebbene nel comunicato diffuso dal sindacato fosse chiara l'astinenza totale dal lavoro, Tg1 e Tg2 sono invece andate in onda con ...

Il Tg3 non va in onda e rispetta lo sciopero dei giornalisti Rai, Tg1 e Tg2 con edizioni regolari - Il Tg3 non va in onda e rispetta lo sciopero dei giornalisti Rai, Tg1 e Tg2 con edizioni regolari - Il Tg3 è l'unica testata giornalistica della Rai, ad aver rispettato lo sciopero indetto dall'Usigrai per il 6 maggio ...

Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai - Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai - Lunedì 6 maggio è sciopero per i giornalisti della Rai: dall'Associazione stampa estera i giornalisti Usigrai spiegano le ragioni della protesta ...

Perché i giornalisti Rai sono in sciopero: il motivo, cosa è successo - Perché i giornalisti Rai sono in sciopero: il motivo, cosa è successo - Perché i giornalisti Rai oggi, 6 maggio, sono in sciopero: il motivo, cosa è successo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...