Perché i giornalisti Rai sono in sciopero | il motivo - cosa è successo

(Di lunedì 6 maggio 2024)Raiinoggi, 6 maggio 2024? L’Usigrai, il maggiore sindacato deiRai, ha indetto 24 ore diper la giornata di oggi per denunciare l’utilizzo della tv pubblica come “megafono del governo“. Ihanno quindi diffuso un comunicato: “Domani (ogg, ndr) ie le giornaliste della Rai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro per protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il ...

Un attacco non solo alla libertà di stampa, ma anche ai diritti costituzionali. Lo sciopero indetto dall’Usigrai, sindacato dei giornalisti Rai, può essere riassunto in queste parole. Non una protesta politica, come accusano i vertici aziendali, ma ...

Nonostante l'annuncio dello sciopero , Tg2 e RaiNews24 in onda regolarmente con servizi in diretta e approfondimenti di costume.Continua a leggere

Perché i giornalisti Rai sono in sciopero oggi, 6 maggio 2024 L'Usigrai, il maggiore sindacato dei giornalisti Rai, ha indetto 24 ore di sciopero per la giornata di oggi per denunciare l'utilizzo ...

Lunedì 6 maggio è sciopero per i giornalisti della Rai: dall'Associazione stampa estera i giornalisti Usigrai spiegano le ragioni della protesta ...

Perché non c'è la telecronaca del Giro d'Italia 2024 su Rai 2: il motivo dell'assenza dell'audio. Cosa è successo. Tutte le info ...