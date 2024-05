Nonostante l'annuncio dello sciopero , Tg2 e RaiNews24 in onda regolarmente con servizi in diretta e approfondimenti di costume.Continua a leggere

Ops, il Tg1 e il Tg2 vanno in onda . Stesso discorso per Rainews24. Nessun formato ridotto e collegamenti con gli inviati in diretta: dopo il botta e risposta di ieri tra Usigrai e azienda, alla fine i principali telegiornali della tv di Stato sono ...

Il Tg1 delle 13,30 e il Tg2 delle 13 sono andati regolarmente in onda nonostante l'annunciato sciopero indetto in Rai per lunedì 6 maggio. "Liberi di scioperare, liberi di lavorare. Crolla il muro del monopolio sindacale. Vince la libertà di scelta ...

Il Tg3 non va in onda e rispetta lo sciopero dei giornalisti Rai, Tg1 e Tg2 con edizioni regolari - Il Tg3 non va in onda e rispetta lo sciopero dei giornalisti Rai, Tg1 e Tg2 con edizioni regolari - Il Tg3 è l'unica testata giornalistica della Rai, ad aver rispettato lo sciopero indetto dall'Usigrai per il 6 maggio ...

Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai - Oggi è “sciopero day” per i giornalisti Rai - Lunedì 6 maggio è sciopero per i giornalisti della Rai: dall'Associazione stampa estera i giornalisti Usigrai spiegano le ragioni della protesta ...

Sciopero Usigrai, ma Tg2 e Tg1 in onda con servizi e collegamenti - sciopero Usigrai, ma Tg2 e Tg1 in onda con servizi e collegamenti - Servizi chiusi e firmati, collegamenti in diretta con le sedi estere, in particolare Gerusalemme, Parigi e Mosca, e con Palazzo Chigi e alcune notizie lette da ...