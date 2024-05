Tg2 e RaiNews24 regolarmente in onda - boicottato lo sciopero dei giornalisti indetto da Usigrai

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nonostante l'annuncio dello, Tg2 eincon servizi in diretta e approfondimenti di costume.

Come cambia la programmazione Rai con lo sciopero dei giornalisti - Come cambia la programmazione Rai con lo sciopero dei giornalisti - Sciopero Rai dei giornalisti: ecco come cambia la programmazione su tutte le reti televisive e radiofoniche del servizio pubblico ...