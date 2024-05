(Di lunedì 6 maggio 2024) In Coppa del Mondo, Criscio, Battiston e Curatoli a un passo dai top 8(COREA DEL SUD) - Nel Grand Prix FIE diche si è svolto a, in Corea del Sud, sono tre gli atletidel ct Nicola Zanotti che hanno chiuso ad un passo dai "top 8".neglidi finale per Martina

È partita nella notte italiana la tre giorni di Seoul (Corea del Sud) dedicata all’ultimo Grand Prix FIE stagionale della sciabola . Sulle pedane coreane si è scesi in pedana per la solita lunga ed estenuante giornata dedicata alle qualificazioni ...

sette azzurri avanzano al tabellone principale della prova maschile del GP Fie di sciabola in corso di svolgimento a Seoul , in Corea del Sud. sette sciabola tori guidati dal ct Nicola Zanotti si sono qualificati al tabellone dei 64 e saranno in gara ...

Stop agli ottavi per tre azzurri della sciabola a Seoul - Stop agli ottavi per tre azzurri della sciabola a seoul - Nel Grand Prix FIE di sciabola che si è svolto a seoul, in Corea del Sud, sono tre gli atleti azzurri del ct Nicola Zanotti che hanno chiuso ad un passo dai "top 8". Stop negli ottavi di finale per ...

Scherma, le azzurre non vanno oltre gli ottavi a Seoul. L’ultimo Grand Prix stagionale lo vince a sorpresa Navarro - Scherma, le azzurre non vanno oltre gli ottavi a seoul. L’ultimo Grand Prix stagionale lo vince a sorpresa Navarro - Sulle pedane coreane di seoul festeggiano Francia e Spagna, che monopolizzano le semifinali. Dopo due derby nel penultimo atto la vittoria va all’iberica Araceli Navarro, capace di resistere in finale ...

Scherma, quattro azzurri passano la qualificazione. Sette in tutto gli italiani nel tabellone principale di sciabola a Seoul - Scherma, quattro azzurri passano la qualificazione. Sette in tutto gli italiani nel tabellone principale di sciabola a seoul - È partita nella notte italiana la tre giorni di seoul (Corea del Sud) dedicata all'ultimo Grand Prix FIE stagionale della sciabola. Sulle pedane coreane ...