Scherma - CdM sciabola | tre azzurri eliminati agli ottavi di finale a Seoul

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nessun atleta italiano tra i migliori otto a, Corea del Sud, dove è andato in scena il Grand Prix FIE di. Nel femminile, le due azzurre che hanno fatto più strada sono state Martina Criscio e Michela Battiston, che si sono fermatedi. La prima ha superato per 15-9 la connazionale Rebecca Gargano e per 15-14 un’altra italiana, Claudia Rotili; la seconda ha invece sconfitto prima l’ungherese Pusztai (15-8) e poi la francese Rioux (15-13)., invece, sono arrivate due sconfitte rispettivamente per mano della bulgara Ilieva (15-9) e della francese Apithy-Brunet (15-12). Stop nel turno delle 32 Irene Vecchi e Claudia Rotili, rispettivamente 28^ e 30^ posizione. Più indietro, infine, tutte le altre: 36^ Chiara Mormile, 50^ Manuela ...

