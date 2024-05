Scherma - quattro azzurri passano la qualificazione Sette in tutto gli italiani nel tabellone principale di sciabola a Seoul

(Di sabato 4 maggio 2024) È partita nella notte italiana la tre giorni di(Corea del Sud) dedicata all’ultimo Grand Prix FIE stagionale della. Sulle pedane coreane si è scesi in pedana per la solita lunga ed estenuante giornata dedicata alle qualificazioni per ilmaschile, con gliguidati dal CT Dario Chiadò che, dopo aver conquistato non senza fatica i pass olimpici, vogliono cavalcare l’onda d’entusiasmo e centrare qualche risultato di peso per arrivare a Parigi nella miglior condizione possibile. Già ammessi ai trentaduesimi di finale, grazie alla loro posizione nel ranking, Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo, 16° all’ultimo istante delle iscrizioni; mentre erano ben nove glitoriche andavano alla caccia della ...

