(Di lunedì 6 maggio 2024) “Il Pd fa i congressi e li fa davvero: discute e definisce una linea”. Per l’ennesima voltasegretaria Ellytocca ribadire un concetto naturale in qualsiasi consesso ma non nel Pd, dove i “dissennatori” interni e i loro alleati esterni ambiscono a un partito del tempo che fu. L’ultimo casus belli è la segretaria che decide dire iproposti dCgil che prevedono anche l’abolizione delact, la riforma del fu presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha accelerato la liberalizzazione e la precarizzazione del lavoro. Dalle parti degli ex renziani (e dei renziani stessi che parlano di Pd più di quanto facessero quando erano iscritti) si grida allo scandalo. Una segretaria che decide di fare politica per di più con quei cattivoni dei sindacati per loro è ...

Elly Schlein ha rotto gli indugi ed è uscita allo scoperto: "Firmerò per il referendum della Cgil", ha detto. La segretaria del Pd ha messo la sua firma in calce al referendum di Maurizio Landini contro il Jobs Act, la riforma del lavoro del Pd, ...

Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 14:03 La segretaria del Pd Elly Schlein non trova pace all’interno del suo partito. Una fronda dei democratici non sembra apprezzare più le sue scelte e le sue dichiarazioni pubbliche e non tenta neanche ...

L'annuncio di Elly Schlein di voler sottoscrivere il referendum della Cgil contro il Jobs Act spacca il Pd: diversi esponenti del partito stanno critica ndo la segretaria per la decisione e fanno sapere che non seguiranno il suo esempio. Ecco chi ...

Schlein firma il referendum contro il Jobs act e va alla guerra con la minoranza Pd - schlein firma il referendum contro il Jobs act e va alla guerra con la minoranza Pd - Stupisce lo stupore di renziani e ex renziani: il programma con cui schlein ha vinto le primarie e quello del Pd nel 2022 parlano chiaro. “Il Pd fa i congressi e li fa davvero: discute e definisce una ...

Firmo o non firmo questo (non) è il problema. Pd nel caos, Bonaccini se ne lava le mani - Firmo o non firmo questo (non) è il problema. Pd nel caos, Bonaccini se ne lava le mani - “Evitiamo di schiacciare il dibattito su una iniziativa referendaria – legittima, ci mancherebbe – da parte della Cgil: come ha chiarito la segretaria Elly schlein, il partito non si schiera su autono ...

Sanità, il PD si compatta e va in pressing sul Governo: “Calendarizzare subito la legge Schlein” - Sanità, il PD si compatta e va in pressing sul Governo: “Calendarizzare subito la legge schlein” - Il PD, si compatta sulla sanità e chiede al Governo di calendarizzare in aula la proposta di legge depositata nei giorni scorsi da, Elly schlein.