(Di lunedì 6 maggio 2024) Ellyha rotto gli indugi ed è uscita allo scoperto: "Firmerò per il referendum della Cgil", ha detto. La segretaria del Pd ha messo la suain calce al referendum di Maurizio Landini contro ilAct, la riforma del lavoro del Pd, voluta nel 2016 dall'allora leader dem Matteo. La scelta è coerente con il suo passato, ma non con quella del partito. E infatti la risposta del numero uno di Italia Viva non si è fatta attendere. "Ellyi referendum contro ilAct. La segretaria del PDperuna legge voluta e votata dal PD", ha scritto su X. "Finalmente si fa chiarezza. Loro stanno dalla parte dei sussidi, noi dalla parte del lavoro. Amici riformisti: ma...

Ilaria Salis scende in campo per le Europee . La 39enne insegnante detenuta a Budapest si candiderà con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni. Una scelta resasi tale dopo il 'no' delle correnti del Pd a Schlein , che aveva ...

Elly Schlein firma per abolire il Jobs Act. Renzi: "Ma come fate a restare nel Pd" - Elly schlein firma per abolire il Jobs Act. Renzi: "Ma come fate a restare nel Pd" - Elly schlein ha rotto gli indugi ed è uscita allo scoperto: "Firmerò per il referendum della Cgil", ha detto. La ...

Schlein con la Cgil: “Firmerò per abolire il Jobs act”. Ma il Pd è spaccato - schlein con la Cgil: “Firmerò per abolire il Jobs act”. Ma il Pd è spaccato - La scelta di firmare o meno il referendum proposo dalla Cgil per abrogare il Jobs act divide il Pd. "Nessun problema- dice schlein- siamo un partito plurale" ...

Elly Schlein firma contro il Jobs Act, il sì al referendum della Cgil spacca il Pd (e Renzi infierisce) - Elly schlein firma contro il Jobs Act, il sì al referendum della Cgil spacca il Pd (e Renzi infierisce) - Elly schlein ha annunciato che firmerà il referendum della Cgil per abolire il Jobs Act: il Pd si spacca sull'uscita della segreteria ...