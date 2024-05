Schlein firma il referendum sul Jobs Act ma il Pd critica | Poteva farlo prima di Conte

Elly Schlein ha rotto gli indugi ed è uscita allo scoperto: "Firmerò per il referendum della Cgil", ha detto. La segretaria del Pd ha messo la sua firma in calce al referendum di Maurizio Landini contro il Jobs Act, la riforma del lavoro del Pd, ...

Una bomba, l’ennesima, nel Pd squassato dalle incertezze sulle alleanze del campo largo e le divisioni sui temi politici, dalla guerra-pace alle posizioni su bonus, lavoro e temi etici. Stavolta Elly Schlein ci regala, a un mese dal voto per le ...

Ilaria Salis scende in campo per le Europee. La 39enne insegnante detenuta a Budapest si candiderà con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni. Una scelta resasi tale dopo il 'no' delle correnti del Pd a Schlein, che aveva ...