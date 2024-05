Scherma - Grand Prix sciabola | nove azzurre nel tabellone principale a Seoul

(Di domenica 5 maggio 2024) Sarannole atletea prendere parte aldelFIE in corso ain Corea del Sud. Due erano già ammesse per diritto di ranking, Martina Criscio e Chiara Mormile, mentre le altre sette si sono qualificate grazie ai successi nei tabelloni preliminari. Si tratta di Claudia Rotili, Irene Vecchi, Rebecca Gargano, Giulia Arpino, Manuela Spica, Benedetta Fusetti e Michela Battiston. Non è riuscito l’en plein alletrici del ct Nicola Zanotti, visto che Alessia Di Carlo, Eloisa Passaro e Rossella Gregorio sono uscite di scena all’ultimo turno. La tappa disi concluderà lunedì con i tabelloni principali maschile e femminile per un totale di sedici atleti impegnati. SportFace.

