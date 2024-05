Roma intoppa con la Juve - furia Camelio | Colpa di stampa e radio locali che condiziona tifosi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il giorno dopo il pareggio ottenuto dalla, in casa, contro lantus è intervenuto ai nostri microfoni l’opinionista di “TvPlay” e “Tv” EnricoLanon va oltre il pareggio, nel big match della 35ma giornata del campionato di Serie A, contro lantus. I giallorossi passano in vantaggio con il gol di Romelu Lukaku nel primo tempo. Gioia durata solamente un quarto d’ora per il pareggio firmato da Bremer. Un pareggio chela corsa alla prossime edizione della Champions League con l’Atalanta alle spalle (e con due gare in meno da recuperare). Enricoe Daniele De Rossi – Notizie.comIn merito al pareggio rimediato dai giallorossi è intervenuto il tifoso doc e conduttore ...