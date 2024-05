Un Uomo è stato trovato morto in una roggia piena d'acqua a Zanica, in provincia di Bergamo. Non si conosce l' identità della vittima: non aveva i documenti e nessuno ha sporto denuncia.Continua a leggere

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 36 anni è stato trovato senza vita in strada a Pavia e sulla morte non si esclude nessuna ipotesi. La vittima, notata da un passante, era sull'asfalto davanti a una villetta indipendente in viale Cremona ...

Un uomo morto incastrato in un cassonetto per abiti usati - Un uomo morto incastrato in un cassonetto per abiti usati - Un uomo la cui identità è ancora sconosciuta perché senza documenti è stato trovato morto questa mattina, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati. L'episodio nella piazzola ecolo ...

Com’è morta Nada Cella Gli elementi noti e i dubbi mai chiariti sull’omicidio consumatosi 28 anni fa a Chiavari, nel Genovese - Com’è morta Nada Cella Gli elementi noti e i dubbi mai chiariti sull’omicidio consumatosi 28 anni fa a Chiavari, nel Genovese - Com’è morta Nada Cella Per mano di chi ... di qualche strano giro di denaro che aveva interessato la gestione dell’ufficio da parte dell’uomo, venendo presa di mira (anche perché, secondo alcuni, ...

Nanto. Taglia l'erba del canale, si rovescia con il trattore e muore - Nanto. Taglia l'erba del canale, si rovescia con il trattore e muore - NANTO - Alle 9.20 di stamattina, lunedì 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Callisona a Nanto per un trattore finito rovesciato nel canale di scolo a bordo strada: ...