Uomo trovato morto incastrato in un cassonetto per gli abiti usati

Canonica d’Adda - cadavere di uomo trovato incastrato in cassonetto di raccolta vestiti (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel centro raccolta rifiuti di via dell'Artigianato a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, poco prima delle 8 del mattino. Il corpo è stato trovato incastrato in un cassonetto di raccolta ...

