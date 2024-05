L' uomo senza identità morto incastrato nel cassonetto degli abiti usati 

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI – Nessuno lo ha cercato, finora. E nemmeno chi l'ha trovato col corpo per metà dentro ilusati sa chi cercare per avvertire che èun familiare, un amico. Non aveva con sé nessun documento utile a dargli un'l'che poco prima delle otto di stamattina è sbucato dal contenitore giallo a Canonica d'Adda lasciando ammutoliti gli operai che lavorano in via dell'Artigianato e hanno chiamato subito i vani soccorsi. I tratti del viso fanno pensare che potesse essere originario di un Paese nordafricano. Un volto e un corpo giovani, in apparenza potrebbe avere avuto sui trent'anni. Dovrebbe essere arrivato a piedi, non sono stati trovati né un'auto né una bici vicino. Rimanere soffocati in un contenitore tendendo una mano per prendere o lasciare ...

