Prima della fine Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer in anteprima al Biografilm e al cinema dal 13 giugno

La puntata del 5 maggio di Domenica In si è aperta con un ricordo di Toto Cutugno insieme a Niko Cutugno , figlio del celebre cantautore scomparso il 22 agosto 2023. Mara Venier ha voluto così celebrare il cantante, morto all'età di 80 anni per un ...

Quante volte ci siamo chiesti se la vita ha un senso oppure se le cose accadono per puro caso. Sarà capitato a ciascuno di noi, almeno una volta, di sognare una vincita in una delle tante Lotterie sparse per il Pianeta. Un bel gruzzolo piovuto dal ...

Roma, 3 maggio 2024 – Addio ai viaggi ‘fantozziani’ per gli studenti fuori sede. Da quest’anno, i giovani che studiano in regioni diverse da quella di origine non dovranno più sobbarcarsi i famosi ‘viaggi della speranza’ per tornare a casa e ...