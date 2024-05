Credi nel destino? Lotterie - l’incredibile storia della donna che… vinse due volte Negli ultimi 10 giorni Ecco quanto ha incassato

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quanteci siamo chiesti se la vita ha un senso oppure se le cose accadono per puro caso. Sarà capitato a ciascuno di noi, almeno una volta, di sognare una vincita in una delle tantesparse per il Pianeta. Un bel gruzzolo piovuto dal cielo che ci permettesse di dedicarci senza preoccupazioni economiche a ciò che più ci piace fare. Ebbene, per unadel Massachusetts, Christine Wilson, questo “sogno impossibile” si è avverato. Diecifa la fortunata signora, che è solita acquistare biglietti in cerca di fortuna, ha vinto il primo premio di un milione di Dollari alla Massachussets State Lottery. Uno di quegli eventi super fortunati da raccontare ai nipoti, che pochi possono dire di aver vissuto. (continua dopo la foto) Ma evidentemente il, o chi per lui, ha un bizzarro ...

