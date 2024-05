Come ha trascorso gli ultimi giorni di vita | Toto Cutugno - la rivelazione del figlio Niko

(Di lunedì 6 maggio 2024) La puntata del 5 maggio di Domenica In si è aperta con un ricordo diinsieme adel celebre cantautore scomparso il 22 agosto 2023. Mara Venier ha voluto così celebrare il cantante, morto all'età di 80 anni per un tumore alla prostata., nato da una relazione extraconiugale cheha vissuto con una donna di nome Cristina, ha raccantato che "è stato un papà presente ma anche molto giovanile. Ci teneva che io avessi delle regole educative ma era anche molto scherzoso". Certo il cantante "è sempre stato un po' prima donna e aveva questo misto di gelosia che lui stesso non riusciva a spiegarsi", prosegue il. "A 27 anni ho iniziato a suonare la chitarra per i teatri, era un linguaggio comune che mi ...

