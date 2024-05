Quote antepost vincente EURO 2024 | Inghilterra e Francia favorite

(Di domenica 24 dicembre 2023) Eccoci all’articolo dedicato allesuldi, o Germaniase preferite. L‘edizione 2020, ma giocata nel 2021 per i noti problemi pandemici, fu vinta dall’Italia di Roberto Mancini anche se poi gli uomini del Mancio non seppero qualificarsi ai Mondiali 2022. Luciano Spalletti proverà a condurre i suoi a una InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Sarà una finale a sorpresa quella di domenica che vedrà di fronte l’ Estudiantes La Plata di Eduardo Dominguez e il Velez Sarsfield di Gustavo Quinteros. Nessuna delle due formazioni ha mai raggiunto la fase finale della competizione da quando esiste il torneo (2020) e non partivano come prime ... Continua a leggere>>

L’importante 2-0 ottenuto nello scontro diretto del Maracana contro il Flamengo nell’ultima giornata, ha permesso al Botafogo di confermarsi in vetta al Brasileirao con 9 punti in quattro giornate, un punto in più di Atletico Mineiro e Red Bull Bragantino. Gli uomini di Artur Jorge cercheranno la ... Continua a leggere>>

Pronostico Udinese-Napoli, sfida delicata per entrambe: le quote dicono... - L’Udinese cerca punti salvezza contro il Napoli di Calzona, reduce dallo spettacolare 2-2 con la Roma. A prescindere da chi vincerà il match i bookmaker ritengono probabile un particolare esito: ecco ... Continua a leggere>>

Il Lille di Paulo Fonseca sfida il Lille: quote e pronostico - La squadra di Paulo Fonseca si gioca molto, essendo in corsa per conquistare un posto nella Top 3 della classifica. Lille praticamente perfetto in casa dove conta 11 successi, 3 pareggi e una sola sco ... Continua a leggere>>

