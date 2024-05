LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | Italia d’argento dietro alla Franci - Perotti seconda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 L’HA CONQUISTATO L’ARGENTO NELLA GARA A SQUADRE. Le azzurre hanno chiuso con il punteggio di 153.527, superata in ultima suddivisione da una grandea, impostasi con il punteggio di 155.763. Il Belgio completa il podio 148.662. 20.00 Grandea al corpo libero: Colas 13.033, Denechere 12.933, Prat 12.900. Le transalpine hanno superato l’. 19.30 Nei fattia basta una media di 12.25 nei tre esercizi al corpo libero per superare l’e vincere. 19.27 L’deve purtroppo sperare in qualche errore delle transalpine per vincere la gara a squadre, altrimenti conquisterà l’argento. Stesso discorso per ...