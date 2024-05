LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | l’Italia lotta con la Francia per l’or - Perotti in lizza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Nei fatti allabasta una media di 12.25 nei tre esercizi al corpo libero per superaree vincere. 19.27deve purtroppo sperare in qualche errore delle transalpine per vincere la gara a squadre, altrimenti conquisterà l’argento. Stesso discorso per, che deve guardare cosa farà Colas al quadrato. 19.26 Elena Colas a quota 40.232 dopo tre rotazioni. Deve fare 12.267 per superaree vincere l’all-around. 19.25 Lasale a quota 116.897 dopo tre rotazioni. Hanno bisogno di 36.7 al corpo libero per superaree conquistareo: possono farlo. 19.23alla trave: 12.833 di Prat, 12.700 di Denechere, ...