Di che parla Il giardino del tempo - il racconto che ispira il dress code del Met Gala 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Metè uno degli eventi più attesi della stagione primaverile e attira a New York un numero incredibile di celebrities. Il loro scopo? Stupire con i look più folli. Per l’edizione, però, a far discutere con largo anticipo è stato il tema scelto, ossia Ildelto ad uno dei racconti più poetici sulla bellezza e la sua fine. Nello specifico la storia di deve alla fantasia di J.G. Ballard, autore americano fantascientifico che nel 1962 pubblica proprio la short story Intitolata The garden of time. Protagonisti della vicenda sono il conte Axel, sua moglie e un fiore magico in grado di portare indietro le lancette del. I due coniugi, infatti, vivono all’interno di una grande villa, circondata da un meravigliososegreto. Qui ...