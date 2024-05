Merlier vince la 3^ tappa al Giro - Pogacar resta in rosa

(Di lunedì 6 maggio 2024) FOSSANO (ITALPRESS) – Una volata incredibile, decisa soltanto al fotofinish. A trionfare nella terzadeld’Italia 2024 è stato Tim: il belga ha anticipato di un soffio Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Biniam Girmay (Intermarchè – Wanty) nella Novara-Fossano di 166 chilometri. Finale incredibile con Tadeje Geraint Thomas che hanno guadagnato parecchi metri nello strappo finale poco prima del traguardo, i due in testa alla classifica generale sono stati però ripresi a 300 metri dal traguardo dai velocisti. Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia, chesulle spalle dello sloveno. Domani si torna in strada con la quarta frazione, la Acqui Terme-Andora di 190 chilometri. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

