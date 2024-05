Highlights terza tappa Giro d’Italia 2024 |  Merlier vince in volata a Fossano VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilcon glidelladel, con i corridori impegnati nei 166 km da Novara a. Tim Merlier ha avuto la meglio in, precedendo Milan e Girmay.che si è confermata favorevole ai velocisti nonostante l’azione di Pogacar e Thomas, che hanno tentato di sorprendere il gruppo in salita salvo essere ripresi a circa 150 metri dal traguardo. Ecco glidellafrazione. SportFace.

LIVE! Terza tappa del Giro d'Italia, Novara-Fossano! Prima occasione per le ruote veloci, Pogacar in maglia rosa - LIVE! Terza tappa del Giro d'Italia, Novara-Fossano! Prima occasione per le ruote veloci, Pogacar in maglia rosa - Segui Corsa in linea Uomini di Giro d'Italia con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.

Sorpresa al Giro d'Italia 2024, Narvaez vince la prima tappa - Sorpresa al Giro d'Italia 2024, Narvaez vince la prima tappa - La prima tappa del Giro d'Italia 2024 ha riservato una sorpresa. L'ecuadoriano Jhonatan Narvaez ha conquistato la maglia rosa, superando il favorito Tadej Pogacar e il tedesco Maximilian Schachmann. U ...

Cittadella-Bari 1-1: Highlights, video e gol - Cittadella-Bari 1-1: highlights, video e gol - Video e highlights di Cittadella-Bari 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie B 2023/2024. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.