VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo della terza tappa | Merlier si impone allo sprint su Milan e Girmay

(Di lunedì 6 maggio 2024) Primo arrivo in volata alcon Timche riesce ad imporsi sul lungo rettilineo di Fossano. Il velocista belgaSoudal-Quick Step è riuscito ad imporsi avanti a Jonathan(Lidl-Trek) e Biniam(Intermarché-Wanty) sopravanzando il gigante italiano di mezza ruota. Una frazione che non vive molti acuti per buona partegiornata. Nessuno scatto nella prima parte, il plotone si spacca però sul traguardo volante di Masio con buona parte dei velocisti che si avvantaggiano, il gruppo però riesce a tamponare riuscendo a ricompattare i ranghi attorno ai -40 dal traguardo. Nello strappetto a 4 chilometri dal traguardo Mikkel Honorè (EF Education Easypost) accende la miccia, alle sue spalle si portano Tadej Pogacar e Geraint Thomas, che ...

