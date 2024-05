Giro d' Italia 2024 - tappa 3 | vince Merlier Scintille Pogacar-Thomas L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fossano, 6 maggio- La3 deld'porta la carovana da Novara a Fossano dopo 166 km e, nella prima parte, lo fa in un clima di relax, chiacchiere e scherzi dopo le fatiche dei giorni scorsi. Queste frazioni, si sa, sono le più insidiose perché basta una minima distrazione a far saltare il banco e infatti tutto cambia dopo il traguardo volante di Masio (Abbazia), quando prima si crea una sorta di fuga bidone con in avanscoperta quasi tutti i velocisti più attesi e poi, sulla spinta dell'inseguimento dalle retrovie, lo stesso gruppo si spacca, con uomini come Cian Uijtdebroeks, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez e Alexey Lutsenko inizialmente attardati. A 43 km dal traguardo la situazione rientra prima di riaccendersi al traguardo volante di Cherasco, che vede scattare la ...