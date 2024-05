Medvedev - catastrofe mondiale se truppe Nato in Ucraina

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'invio dioccidentali in"comporterà un'entrata diretta dei loro Paesi nella guerra, alla quale dovremo rispondere. E, ahimè, non sul territorio dell'": gli Usa, la Francia e il Regno Unito "non potranno nascondersi, ci sarà una": lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry. "Per questo, oggi lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per le esercitazioni, comprese le misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche", ha aggiunto.

