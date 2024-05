Cremlino | esercitazioni nucleari vicino all' Ucraina in risposta alle affermazioni occidentali sull' invio di truppe

(Adnkronos) – Emmanuel Macron torna a "porre la questione" di un invio di truppe occidentali in Ucraina se la Russia dovesse sfondare la linea del fronte nella guerra in corso da oltre 2 anni. In un'intervista all'Economist, che solleva lo stesso ...

Russia: esercitazioni nucleari dopo minacce occidente, 50mila soldati al confine con l'Ucraina - Russia: esercitazioni nucleari dopo minacce occidente, 50mila soldati al confine con l'ucraina - Il ministero della Difesa russo ha annunciato che svolgerà esercitazioni nucleari dopo le "minacce" dell'occidente senza specificare quando. Secondo l'Isw Mosca ha stanziato 50mila soldati al confine ...

Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche: coinvolgeranno le truppe vicine all'Ucraina - Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche: coinvolgeranno le truppe vicine all'ucraina - Il presidente russo Vladimir Putin ha dato ordine allo stato maggiore generale della Federazione russa di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche che coinvolgeranno le ...

Putin ordina esercitazioni nucleari: "Minacce occidentali", incubo escalation - Putin ordina esercitazioni nucleari: "Minacce occidentali", incubo escalation - L'ipotesi di un possibile intervento delle forze Nato nella guerra in ucraina agitato dal presidente francese Emmanuel Macron, gli allarmi delle ...