Kristen Stewart - il suo esordio alla regia conterrà incesto e mestruazioni | Sarà difficile da guardare

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'attrice è pronta a compiere il suo debuttocon un film che farà certamente discutere Pronta a compiere il suo debutto dietro la macchina da presa con The Chronology of Water,ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul film che farà certamente discutere gli spettatori per la presenza di temi come l'e molto altro. Nel corso dell'intervista concessa a PORTER, l'attrice ha dichiarato che il suo film "parlerà die die di una donna che si riappropria violentemente della sua voce e del suo corpo, e, a volte,da... maun fottuto viaggio da brivido"., che vedremo prossimamente nel nuovo film di ...

Kristen Stewart e Oscar Isaac saranno un marito e una moglie in cerca di trasgressioni in un thriller vampiresco intitolato Flesh of the Gods , ambientato negli anni '80 e diretto da Panos Cosmatos, già regista di Mandy.

L'attrice sarà la protagonista del nuovo film di Serra , aggiungendo un altro regista illustre al suo curriculum Lo scorso dicembre è stato annunciato il prossimo film di Albert Serra , Out of This World, che inizierà la produzione quest'estate, con ...

