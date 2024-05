(Di venerdì 3 maggio 2024)saranno un marito e una moglie in cerca di trasgressioni in unintitolatoof the, ambientato negli anni '80 e diretto da Panos Cosmatos, già regista di Mandy.

Oscar Isaac e Kristen Stewart saranno i protagonisti di Flesh Of The Gods , un horror thriller con sfumature gotiche, prodotto da Adam McKay (La grande scommessa) e diretto da Panos Cosmatos (Mandy); come riporta la sinossi ufficiale, il film vede le star nei panni di Raoul e Alex, due coniugi che, ... Continua a leggere>>

Kristen Stewart e Oscar Isaac saranno i protagonisti del thriller Flesh of the Gods del regista Panos Cosmatos (Mandy). Ambientato nella “scintillante Los Angeles degli anni ’80”, Oscar Isaac e Kristen Stewart interpreteranno Raoul e Alex, una coppia sposata che “ogni sera scende dal lussuoso ... Continua a leggere>>

flesh of the gods: Oscar Isaac e Kristen Stewart protagonisti di un thriller vampiresco ipnotico e glitterato - Kristen Stewart e Oscar Isaac saranno un marito e una moglie in cerca di trasgressioni in un thriller vampiresco intitolato flesh of the gods, ambientato negli anni '80 e diretto da Panos Cosmatos, ... Continua a leggere>>

flesh of the gods: Kristen Stewart e Oscar Isaac protagonisti del film sui vampiri anni ’80 - Come riportato da Variety, Kristen Stewart e Oscar Isaac sono pronti ad essere protagonisti nel film flesh of the gods ... Continua a leggere>>

Kristen Stewart e Oscar Isaac in flesh of the gods un “thriller edonistico sui vampiri” - Kristen Stewart e Oscar Isaac si uniscono per recitare nel prossimo progetto di Panos Cosmatos, meglio conosciuto per aver inzuppato Nicolas Cage nel sangue e nella vodka nell’action-horror “Mandy”. Continua a leggere>>