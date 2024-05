Kristen Stewart alla conquista del cinema d' autore | sarà diretta da Albert Serra

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'attricela protagonista del nuovo film di, aggiungendo un altro regista illustre al suo curriculum Lo scorso dicembre è stato annunciato il prossimo film di, Out of This World, che inizierà la produzione quest'estate, con un debutto previsto nel 2025. Si tratta del suo debutto in lingua inglese e a quanto parela protagonista. Il progetto vedràalle prese con la rivalità tra Russia e Stati Uniti. Di seguito la sinossi che è stata pubblicata da Les Films du Losanges: "Una delegazione americana si reca in Russia nel bel mezzo della guerra in Ucraina per cercare di trovare una soluzione a una disputa economica legata alle sanzioni internazionali. Out …