Jobs Act - Renzi | Il PD non esiste più

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il segretario di Italia Viva Matteo, intervistato a Napoli a margine della presentazione delle liste per le elezioni europee nella circoscrizione Mezzogiorno, si è espresso sulla proposta di referendum per l'abolizione delAct: "Ciascuno la pensi come vuole, ma il dato di fatto è che il PD ha approvato questa legge con gli stessi parlamentari che adesso andranno a raccogliere le firme per abrogarla. Il Partito Democratico ormai nonpiù. Il PD riformista che avevamo conosciuto non c'è più". "Si scrive Schlein si legge M5S, si scrive Schlein si legge Cgil", ha concluso

La segretaria del Pd Elly Schlein firmerà per i referendum della Cgil che chiedono l’abrogazione di parti chiave del Jobs Act, la legge sul lavoro voluta dal Pd dell’allora leader e premier Matteo Renzi . Lo ha annunciato la stessa segretaria oggi ...

