Jobs Act - il Pd si spacca ancor - Schlein | Firmerò il referendum della Cgil per abolirl - , Renzi | I riformisti vengano da noi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Partito Democratico sia. La segretaria dei dem, Elly, ha fatto sapere come si comporterà in merito alla raccolta firme organizzata dallaper ilcontro ilAct. "Ho già detto che molti del Pd firmeranno così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro