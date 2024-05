Incidenti sul lavoro - Santonastaso | 379 morti in 127 giorn - non sono in calo come dice Inail

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Assistiamo a una bella differenza di numeri questo perché l'usa criteri molto stretti, lavora sulle denunce, sulle quali pende sempre la mannaia della burocrazia e inoltre non considera molte categorie di lavoratori" "Con l'incidente di oggi in Sicilia sularriviamo a 379nel nostro Paese da inizio anno, in pratica in soli

Firenze , 3 maggio 2024 - Un flash mob in piazza della Signoria a Firenze , nel quale verranno poste circa duecento bare per commemorare le vittime sul lavoro in Toscana negli ultimi anni e a seguire una tavola rotonda nel Salone dei Cinquecento in ...

9.00 Ennesimo incidente mortale sul lavoro . Questa volta è avvenuto a Brindisi,dove un operaio di 46 anni che stava svolgendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore è deceduto. Per cause non ancora accertate, il nastro ha tranciato il ...

Morti sul lavoro a Casteldaccia, Sindacati :”Fermare scia di sangue, domani parteciperemo a sciopero di otto ore per dire basta a questi omicidi“ - Morti sul lavoro a Casteldaccia, Sindacati :”Fermare scia di sangue, domani parteciperemo a sciopero di otto ore per dire basta a questi omicidi“ - “Continua la lunga scia di sangue di morti bianche e ancora cinque poveri padri di famiglia che non fanno ritorno a casa. Non è più accettabile questa macelleria umana e […] ...

Sciretti (Andisu) “Diritto allo studio valore strategico per il Paese” - Sciretti (Andisu) “Diritto allo studio valore strategico per il Paese” - PALERMO (ITALPRESS) - Il sistema del diritto allo studio universitario vive una situazione positiva, ma ha di fronte delle sfide molto importanti, con l'obiettivo di rendere ...

Incidenti sul lavoro, Santonastaso: "379 morti in 127 giorni, non sono in calo come dice Inail" - incidenti sul lavoro, Santonastaso: "379 morti in 127 giorni, non sono in calo come dice Inail" - "Con l'incidente di oggi in Sicilia sul lavoro arriviamo a 379 morti nel nostro Paese da inizio anno, in pratica in soli 127 giorni. Questi sono i dati diversi da quelli dell'Inail che ha atteso il 1° ...