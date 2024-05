Incidenti lavoro - morto operaio 46enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 9.00 Ennesimo incidente mortale sul. Questa volta è avvenuto a Brindisi,dove undi 46 anni che stava svolgendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore è deceduto. Per cause non ancora accertate, il nastro ha tranciato il braccio dell'uomo che sarebbedissanguato. Inutile l'intervento degli operatori del 118. L'incidente è avvenuto in uno zuccherificio della zona industriale. Sul posto i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti).