Operai morti a Casteldaccia - i sindacati | “Incidenti sul lavoro come guerra civil - ora basta”

(Di lunedì 6 maggio 2024) I segretari generali di Filctem, Femca e Uiltec hanno espresso "sgomento, costernazione e dolore uniti alla forte vicinanza alle famiglie delle vittime" dell'incidente sulavvenuto a, nel Palermitano. Cinquesonoe uno è rimasto ferito. Annunciato per martedì 7 maggio uno sciopero generale di 4 ore e di 8 per gli edili nella provincia di Palermo. Previsto anche un presidio davanti alla Prefettura alle 9.

