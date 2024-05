Incidenti lavoro - a Firenze flash mob della Uil con 200 bare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Unmob in piazzaSignoria a, nel quale verranno poste circa duecentoper commemorare le vittime sulin Toscana negli ultimi anni e a seguire una tavola rotonda nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Sono le iniziative promosse per il 7 maggio prossimo dalla Uil che prosegue così, si spiega in una nota, la sua "battaglia per arrivare a Zero morti sul". Ilmob avrà inizio alle 9:30 in piazzaSignoria, davanti all'arengario di Palazzo Vecchio: interverranno il segretario organizzativo Uil nazionale Emanuele Ronzoni, il sindaco diDario Nar, il segretario generaleUil Toscana Paolo ...