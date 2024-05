Impresa | ‘Rome Summit’ - giovani leader italiani incontrano il card Parolin e le istituzioni

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 E' in corso la direzione del Partito Democratico al Nazareno , sede nazionale del partito. Una rappresentanza dei Giovani Democratici , la sezione Giovani le del partito, è venuta a protesta re sotto la sede del ...

Addio a via Dogana, addio al centro storico. L’Informagiovani cambia sede per lasciare spazio alla sede bis del Museo del Novecento nel secondo Arengario e trasloca in Darsena, o meglio, nell’ex casello daziario di piazzale Cantore 14 e nel ...