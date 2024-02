Svolta Informagiovani Nuova sede in Darsena | Attività nell’ex casello contro la malamovida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Addio a via Dogana, addio al centro storico. L’cambiaper lasciare spazio allabis del Museo del Novecento nel secondo Arengario e trasloca in, o meglio,daziario di piazzale Cantore 14 e nel primo piano e nell’ammezzato dell’immobile limitrofo di piazzale Cantore 10. L’assessora alle Politiche giovanili Martina Riva fa sapere che il trasloco dell’avverrà in primavera. Entro aprile gli spazi dovrebbero essere adeguatamente adibiti. "L’ex– sottolinea Riva – sarà laCasa delle politiche Giovanili del Comune: non sarà solodell’(che proseguirà con ledi orientamento e servizi ...