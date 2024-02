Proteste contro la Rai | scontri davanti alla sede di Bologna tra polizia e Giovani palestinesi – Il video

Le altre manifestazioni Presìdi contro la Rai si sono svolti anche davanti ad altre sedi. Circa 200 persone si sono riunite davanti a quella di Firenze, dove non si sono registrati scontri. Più o

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È salita alta la tensione questo pomeriggio, giovedì 15 febbraio,regionale degli studi Rai a, quando circa un migliaio di manifestanti in presidio sono venuti a contatto con gli agenti die i carabinieri schieratiagli uffici. Così come era avvenuto a Napoli due giorni prima, dove si era svolta una manifestazionela reazione da parte della tv pubblica agli appelli pro-Palestina di Ghali e Dargen D’Amico durante il Festival di Sanremo. E così in via della Fiera asono volati oggetti e petardii poliziotti, e gli attivisti del grupposono stati colpiti con manganellate e colpi di scudo. Gli organizzatori hanno fatto ...