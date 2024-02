La protesta dei Giovani Democratici alla sede del Pd | al Nazareno non li fanno entrare

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 E' in corso la direzione del Partito Democratico alnazionale del partito. Una rappresentanza dei, la sezionele del partito, è venuta are sotto ladel Pd, lamentando il fatto che da anni la sezionele è 'commissariata' e priva di una segretario. Idel partito hanno tentato di essere ricevuti dsegretaria Elly Schlein, intervenendo anchedirezione. Ma hanno trovato il passaggio sbarrato dagli agenti della Polizia. Momenti di tensione, mentre ihanno cominciato a intonare cori come "Fatece salire!" o "Elly facci salire". Fonte: ...

