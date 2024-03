Multa a Google da 250 milioni dall’Antitrust francese per violazione di copyright

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bastonata dell’Antitrust, con unamilionaria al colosso informatico americano colpevole ancora una volta di aver violato le norme sulla proprietà intellettuale dell’Ue nel rapporto con gli editori di media. Al di là delle Alpi la difesa deldei contenuti giornalistici diffusi sulle piattaforme pare infatti essere di importanza vitale, con la Francia che continua a esserne pioniera continuando a infliggere multe su multe a chi non sta alle regole. Antitrust controA puntare il dito contro la società di Mountain View è l’Antitrustche accusadelladelle norme, soprattutto per l’operato del chatbot AI Bard di, dotato di intelligenza artificiale, ribattezzato ...

L’autorità francese ha multa to per 250 milioni di euro Google con la motivazione di non aver rispettato gli accordi assunti nel 2022 vincolanti sul copyright con editori e agenzie di stampa ... (ilfattoquotidiano)

Multa a Google di 250 milioni euro sul diritto d'autore - Il colosso di Mountain View è stato Multato per aver violato gli impegni assunti nel 2022 per quanto riguarda l'equa remunerazione degli editori per l'uso dei loro contenuti, nello specifico per aver ...ticinonews.ch

Digitalizzazione dell’edilizia: in Italia il 40% dei professionisti stima una crescita degli investimenti in AI nei prossimi tre anni - L’edilizia è uno dei settori più lenti a digitalizzarsi. Ma le cose stanno cambiando. Interessano anche la robotica e la realtà virtuale ...milanofinanza

Google, Multa da 250 milioni da Antitrust francese su uso contenuti giornalistici - L’Antitrust francese ha Multato Google per 250 milioni di euro per non aver rispettato gli accordi vincolanti sul copyright con editori e agenzie del paese. L’authority accusa Big G di comunicazione ...primaonline