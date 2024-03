(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha annunciato oggi l'apertura di cinque indagini per non conformità per valutare comestiano adempiendo alle nuovepreviste dal Digital Markets Act (DMA). Le indagini nascono dal sospetto che le soluzioni proposte dalle tre aziende non rispettino pienamente le disposizioni del DMA. "Abbiamo il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.

Il ginecologo Silvio Viale , conosciuto come il “dottor Morte” per i suoi diecimila aborti e per le campagne per l’eutanasia, esponente di spicco di + Europa e attualmente consigliere comunale a ... (secoloditalia)

L'Europa indaga su Apple, Google e Meta per il rispetto delle regole antitrust - 'Abbiamo il sospetto che le soluzioni suggerite dalle tre compagnie non siano completamente conformi al DMA,' ha dichiarato Margrethe Vestager, capo della politica antitrust dell'UE ...adnkronos

IN CINA - Detenuto per corruzione, rilasciato il coreano Son Jun-Ho - Un calciatore sudcoreano, detenuto e indagato in Cina per quasi un anno per accuse di corruzione, è stato rilasciato ed è tornato a casa. Il ministero degli Esteri di Seoul ha fornito per ora pochi de ...napolimagazine

L'Europa prende di mira Apple, Meta e Google perché tentano di aggirare il DMA - Margrethe Vestager, capo antitrust dell'UE, ha dichiarato l'intenzione di indagare sulle regole anti-orientamento negli store di Google e Apple, nonché sui possibili favoritismi dei servizi di Google ...multiplayer