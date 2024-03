Google | dalla Francia una multa Antitrust di 250 milioni di euro dopo diverse denunce degli editori

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’autorità francese hato per 250dicon la motivazione di non aver rispettato gli accordi assunti nel 2022 vincolanti sul copyright cone agenzie di stampa francesi. L’accusadi comunicazione non trasparente e incompleta nelle trattative cone agenzie in relazione al pagamento da corrispondere per l’utilizzo dei contenuti giornalistici. La multinazionale americana avrebbe inoltre sottovalutato il ricavo indiretto derivante dai contenuti giornalistici utilizzati. L’autorità garante della concorrenza vede un comportamento illecito anche in relazione al programma Gemini AI diperché l’azienda non aveva informatoe agenzie sull’utilizzo dei loro ...

