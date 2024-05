Giro 2024 tappa 4 | percorso - favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fossano, 6 maggio- Ancora spettacolo ald’Italia con Tadej Pogacar che ha attaccato assieme a Geraint Thomas sullo strappo verso Fossano nella terza, ma alla fine il gruppo è rientrato e in volata ha trionfato Tim Merlier su Jonathan Milan, beffato, e terzo un ottimo Biniam Girmay. In precedenza, qualche ventaglio aveva spezzato il gruppo con Fortunato, Lutsenko e Uijtedebrokes rimasti attardati rispetto agli altri big, ma la frattura si è ricomposta a circa 50 dall’arrivo. Per i duelli in montagna bisognerà aspettare ancora e ild’Italia continuerà nella giornata di martedì’ 7 maggio con unache ricalca nel finale la Sanremo, con il Capo Mele che potrebbe essere trampolino di lancio per evitare un arrivo in volata anche se i velocisti vorranno tenersi stretta la seconda ...