Giro d’Italia 2024 - tutte le classifiche | doppio primato per Pogaca - Milan in lotta per la maglia ciclamino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si è conclusa la terza tappa del, con partenza a Novara e arrivo a Fossano dopo 166 km. Nonostante un finale abbastanza movimentato, il tutto si è deciso in una volata di gruppo vinta dal belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) davanti all’azzurro Jonathan(Lidl-Trek) e all’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty). Merlier, con questa vittoria, si è portato inoltre al comando nella classifica a punti della Corsa Rosa, mentre lo sloveno Tadejr resta leader nella graduatoria generale. Il fenomeno della UAE Emirates guida anche la classifica degli scalatori, mentre il belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma Lease a Bike) è al comando nella classifica per giovani. Di seguitoleaggiornate del...

Tempo di lettura: 3 minuti In considerazione del passaggio del Giro d’Italia , il responsabile dell’Area Polizia Locale del Comune di Montesarchio , Serafino Mauriello, ha emanato la seguente Ordinanza: Il giorno Martedì 14 maggio 2024 dalle ore ...

Il vincitore della terza tappa del Giro d’Italia Tim Merlier ha dichiarato al termine della giornata: “Questa è la vittoria più difficile della mia carriera. È stato un finale emozionante. Sull’ultimo strappo non mi sentivo bene ma Julian ...

Merlier interrompe sul più bello il carnevale ciclistico del Giro d'Italia - Un ribaltamento carnevalesco a pedali Serpeggiava in gruppo, già ben prima del via della terza tappa del Giro d'Italia da Novara, uno sconfortante realismo, la sensazione, ben corroborata dall'...

Giro d'Italia a Napoli, ecco le strade chiuse e i divieti di sosta per la tappa di domenica 12 maggio - La corsa arriverà nel pomeriggio da Avezzano in via Caracciolo